Во время фестиваля толмы будет приготовлена 150-метровая толма

В историко-культурном музее-заповеднике "Звартноц" 19 июня состоится 11-й фестиваль толмы.

Как сказал в беседе с Арменпресс председатель ОО «Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций» Седрак Мамулян, число павильонов из года в год растет, в этом году в фестивале-конкурсе принимают участие 27 команд. Одна из команд решила приготовить 150-метровую толму. В павильонах будет выставлено около 70 видов толмы.

Команды будут соревноваться в номинациях «Лучший вкус», «Лучший вид», «Лучшая идея». Соревнуются друг с другом владельцы ресторанов, представители сферы обслуживания, повара и частные лица из Гюмри и Цахкадзора.

По словам Мамуляна, этот год особенный еще и тем, что будут мастер-классы по выпечке лаваша, пахлавы, по гончарному делу и др.

Фестиваль долмы проводится третий год подряд на территории историко-культурного заповедника-музея «Звартноц». По словам Мамуляна, цель проведения подобных мероприятий в исторических и культурных местах – параллельно представить туристам памятники армянской культуры.

Мамулян говорит о важности проведения фестиваля. Он говорит, что в 2011 году было принято решение о проведении фестиваля долмы, в основу которого легло выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Он сказал, что армяне крадут их историю, как и их кухню, потом упомянул о толме. После этих заявлений, пока над ним издевались в Армении, этот человек в 2011 году издал распоряжение на государственном уровне, после чего было закреплено право на один из видов толмы», - сказал он.

Армяне Трансильванского региона проводят исследования кухни Ани с 19 века. Эти исследования показывают, что толма – блюдо с очень древними корнями. Мамулян затрудняется сказать, сколько именно видов долмы существует в армянской кулинарии.

Лиана Саргсян