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Спецслужбы Азербайджана продолжают распространять в Facebook фальшивые новости по армянским аккаунтам. СНБ Арцаха

Спецслужбы Азербайджана продолжают распространять в Facebook фальшивые новости по армянским аккаунтам. СНБ Арцаха

Служба национальной безопасности Республики Арцах, будучи последовательной в осуществлении возложенных на нее законодательством функций и полномочий в сфере информационной безопасности, информирует, что азербайджанские спецслужбы в арцахском пространстве социальной сетиFacebook продолжают распространять фальшивые новости на армянских аккаунтах, пытаясь создать атмосферу страха.

Как передает Арменпресс, СНБ Арцаха призывает воздержаться от распространения сомнительных новостей и следить только за официальными новостями.

"СНБ Арцаха предпринимает соответствующие шаги для предотвращения возможных развитий. Призываем не поддаваться фальшивым новостям и воздерживаться от распространения сомнительных новостей, их обсуждения в социальных сетях и следить только за официальной новостной лентой",-говорится в сообщении ведомства.

 


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