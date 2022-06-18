В библиотеке города Амстельфен Нидерландов открылся уголок армянских книг

Посол РА в Нидерландах Тигран Балаян посетил город Амстельфен Нидерландов и встретился с мэром Тьапко Попенсом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в фонде Bright Future Foundation.

Затем посол Тигран Балаян принял участие в церемонии открытия Уголка армянской книги в De Bibliotheek Amstelland, инициированной фондом Bright Future Foundation.

В своем приветственном слове посол Балаян поблагодарил руководство Bright Future Foundationза поддержку инициативы, за регулярное размещение армянской детской литературы, выразив надежду, что этот опыт будет распространен по всей стране. Посол Балаян прочитал присутствовавшим на мероприятии армянским детям басни Эзопа.

Мариам Киракосян, директор фонда Bright Future Foundationв Нидерландах, в своем выступлении сказала, что считает чрезвычайно важным наличие армянских книг в библиотеках Нидерландов. «Родителям-армянам предоставляется уникальная возможность использовать возможность часто встречаться в библиотеке, читать армянские книги, сохраняя и распространяя наш язык».

Кроме того, по мнению Киракосян, наличие армянского уголка может вызвать у иностранцев интерес к знакомству с нашей культурой, языком, изучением книг с армянскими буквами и вообще - это небольшая реклама нашей страны.

По словам Гертруды Хугендорн, руководителя образовательных проектов De Bibliotheek Amstelland, Амстелфен — интернациональный город идвери библиотеки всегда открыты для нерезидентов.

Она предложила представителям армянской общины брать армянские книги и читать их, активно пользуясь недавно открывшимся армянским «книжным шкафом» в уголке под названием «Книжный мир». Армянские книги были предоставлены Bright Future Foundation армянским издательством "Антарес". Книги были переданы в Нидерланды при поддержке посольства Армении.

Издатели или отдельные при желании, они могут связаться с фондом Bright Future Foundation Нидерландов (www.brightfuturenl.com; [email protected]).