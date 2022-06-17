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МО Великобритании впервые провело курс психологии лидерства в НИУО

МО Великобритании впервые провело курс психологии лидерства в НИУО

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Великобритания) провело недельный курс по теме «Психология лидерства» в Национальном исследовательском университете обороны Министерства обороны РА.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Соединенного Королевства в Армении, в семинаре приняли участие 23 представителя Вооруженных сил и Министерства обороны Армении. Курс включал программу интерактивных семинаров под руководством Рональда МакКорта, профессора Королевской Военной академии Сандхерста (полковник в отставке).

«Сегодня посол Великобритании в Армении Джон Галлахер вручил участникам курса сертификаты об окончании курса. Он отметил, что этот важный тренинг стал отличным шагом к углублению позитивных отношений между Соединенным Королевством и оборонным сотрудничеством Армении», - говорится в заявлении. 

Отмечается, что, говоря о курсе, профессор МакКорт сказал, что для него большая честь впервые проводить такой курс в Армении от имени Министерства обороны, и он очень рад вовлеченности участников и полученным положительным отзывам.

Начальник НИУО, генерал-майор Геннадий Таварацян отметил, что был рад принять в университете этот  впервые проводимый курс.


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