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Россия никому не угрожает ядерным оружием.Путин

Россия никому не угрожает ядерным оружием.Путин

Россия никому не угрожает ядерным оружием. 

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.  

Глава Кремля отметил, что Москва может делать заявления по этому поводу только в ответ на заявления Запада. 

«Как только мы отвечаем, они цепляются за это заявление и говорят: ''Смотрите, Россия угрожает''. Мы никому не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть и что мы будем использовать в случае необходимости для защиты суверенитета нашего государства», — заявил Путин в видеотрансляции на одном из российских Telegram-каналов.

 


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