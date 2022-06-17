Россия никому не угрожает ядерным оружием.Путин

Россия никому не угрожает ядерным оружием.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Кремля отметил, что Москва может делать заявления по этому поводу только в ответ на заявления Запада.

«Как только мы отвечаем, они цепляются за это заявление и говорят: ''Смотрите, Россия угрожает''. Мы никому не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть и что мы будем использовать в случае необходимости для защиты суверенитета нашего государства», — заявил Путин в видеотрансляции на одном из российских Telegram-каналов.