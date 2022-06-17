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Макрон заявил, что ему есть о чем поговорить с Путиным

Макрон заявил, что ему есть о чем поговорить с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что помимо Украины хотел бы обсудить и вопросы продовольственной безопасности, передает Арменпресс.

"Каждый раз, когда это потребуется, я буду это делать. Во-первых, потому что они (Путин и президент Украины Владимир Зеленский - прим. ТАСС) не разговаривают друг с другом. И важно направлять послания, подталкивать Владимира Путина к возможным переговорам", - сказал Макрон в интервью телеканалу BFM, опубликованном в пятницу.

"Во-вторых, мы могли бы вновь провести переговоры с Россией по теме продовольственной безопасности. При прямом участии генерального секретаря ООН. И возможность освободить экспорт зерновых могла бы стать основой для дискуссии", - добавил он. 


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