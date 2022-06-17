Посол Армении в Аргентине встретился с вице-спикером Сената Аргентины Каролиной Лосадой
09:59, 17 Июнь 2022
Посол Республики Армения в Аргентине Ованнес Вирабян встретился с вице-спикером Сената Аргентинской Республики, членом Сената Каролиной Лосадой.
Как передает «Арменпресс», посольство РА в Аргентине сообщает, что обсуждались вопросы двусторонней повестки дня. Собеседники коснулись и 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Аргентиной. Обе стороны подчеркнули важность парламентской дипломатии.
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