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Посол Армении в Аргентине встретился с вице-спикером Сената Аргентины Каролиной Лосадой

Посол Армении в Аргентине встретился с вице-спикером Сената Аргентины Каролиной Лосадой

Посол Республики Армения в Аргентине Ованнес Вирабян встретился с вице-спикером Сената Аргентинской Республики, членом Сената Каролиной Лосадой.

Как передает «Арменпресс», посольство РА в Аргентине сообщает, что обсуждались вопросы двусторонней повестки дня. Собеседники коснулись и 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Аргентиной. Обе стороны подчеркнули важность парламентской дипломатии.


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