Здесь я увидел историю и моей семьи: Артем Патапутян сделал запись в Книге памяти Музея геноцида армян

Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины, профессор Артем Патапутян 16 июня посетил Мемориал памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение, распространенное Музеем-институтом Геноцида армян.

Приветствуя гостя, заместитель директора по научной работе Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян представила историю создания мемориала. Она рассказала и историю о трех хачкарах, установленных в районе Цицернакаберда, которые посвящены памяти армян, погибших во время этнических чисток армянского населения в Азербайджане в конце прошлого века.

Артем Патапутян возложил венок к Мемориалу жертв Геноцида армян и цветы к вечному огню и почтил минутой молчания память невинных жертв Геноцида армян.

В сопровождении Эдиты Гзоян он осмотрел музей Геноцида армян и сделал запись в Книге почетных гостей, отметив, что увидел историю и своей семьи, бежавшей во время Геноцида.

Выразив признательность за визит, Эдита Гзоян подарила ученому книгу «Дом спасения Алеппо. 1464 свидетельства армян, переживших Геноцид».

В завершение визита Артем Патапутян посадил в сквере Памяти серебристую ель.