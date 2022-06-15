Посол Армении в Греции обсудил с губернатором Аттики вопросы развития децентрализованного сотрудничества

15 июня посол Армении в Греции Тигран Мкртчян встретился с губернатором Аттики Йоргосом Патулисом.

Как передает Арменпресс, на странице посольства Армении в Греции в Facebook сообщается, что губернатор Аттики, приветствуя посла Мкртчяна, коснулся дружеских отношений между двумя странами, общей истории и проблем, подчеркнув необходимость дальнейшего развития и укрепления сотрудничества.

«Выразив признательность за прием, посол Тигран Мкртчян коснулся связей между двумя народами, отношений между двумя странами и в этом контексте отметил важность сотрудничества на уровне органов местного самоуправления, а также в сферах экономики, туризма и культура», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, посол Мкртчян отметил, что наряду с политическими контактами на высоком уровне крайне важно развивать децентрализованное сотрудничество - на региональном уровне, и в этом контексте отметил важность взаимных визитов.

Посол выразил глубокую признательность губернатору Атики за содействие ежегодно мероприятиям, посвященным геноциду армян 24 апреля.

Отмечается, что губернатор Атики Йоргос Патулис подчеркнул важную роль армянской общины Греции в деле дальнейшего укрепления дружеских армяно-греческих отношений.

Стороны обсудили туристические места Армении, а также необходимость более эффективного представления армянской продукции в Греции.