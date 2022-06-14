Арарат Мирзоян и президент Болгарии обсудили вопрос транспортного коридора «Персидский залив-Черное море»
Находящийся с официальным визитом в Болгарии министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 14 июня встретился с президентом Республики Болгария Руменом Радевым.
Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, после взаимных поздравлений по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Болгария, стороны отметили, что в течение трех десятилетий сотрудничество между двумя странами развивалось на основе взаимного доверия и уважения.
Арарат Мирзоян и Румен Радев коснулись перспектив развития армяно-болгарских отношений, выразив обоюдную готовность углубить политический диалог между двумя странами, сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, туристической и образовательной сферах.
Собеседники сошлись во мнении, что взаимные визиты, в том числе на самых высоких уровнях, будут способствовать полноценной реализации имеющегося потенциала сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
Коснувшись перспектив международного сотрудничества в сфере транспортных инфраструктур, собеседники отметили важность осуществления интенсивных работ по созданию транспортного коридора «Персидский залив-Черное море».
В ходе встречи были затронуты и вопросы региональной и международной безопасности.
Министр Мирзоян представил президенту Болгарии ситуацию в Южно-Кавказском регионе, в частности, отношения между Арменией и Азербайджаном, последние развития, касающиеся процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Стороны подчеркнули, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно путем мирных переговоров.
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