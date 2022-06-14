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Отношения между Арменией и Катаром растут и крепнут: отзывы СМИ Катара на визит Никола Пашиняна

Отношения между Арменией и Катаром растут и крепнут: отзывы СМИ Катара на визит Никола Пашиняна

Два издания Катара «al-watan» и  «al-sharq» в своих рубриках «Точка зрения» осветили официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Катар, опубликовав статьи «Растущие отношения» и «Катар и Армения. Партнерство во имя мира».

Как сообщает «Арменпресс», в статьях обобщены визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в Доху и ряд встреч, подписанные соглашения и меморандумы.

Издание «al-watan» написало, что крепнут и растут армяно-катарские отношения, основанные на уважении, общих интересах и твердом желании развивать двустороннее сотрудничество, доказательством чего стали подписанные меморандумы и соглашения, касающиеся различных сфер.

«Государство Катар стремится установить прочные международные отношения и диверсифицировать своих партнеров в рамках общих интересов, установления мира и устойчивого развития», - написало «al-sharq».


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