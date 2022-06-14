Никол Пашинян встретился с министром иностранных дел Катара

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с официальным визитом в Государстве Катар, встретился с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саада Аль-Муррайи. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием и укреплением армяно-катарских отношений в сфере внешней политики.

Никол Пашинян подчеркнул роль Катара в арабском мире и заинтересованность правительства Армении в расширении и углублении двусторонних отношений в различных сферах.

В ходе встречи были затронуты и вопросы, связанные с процессами, происходящими в регионе Южного Кавказа.