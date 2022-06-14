Двусторонние встречи, открытие выставки: продолжается официальный визит премьер- министра Армении в Катар

Продолжается двухдневный официальный визит в Государство Катар правительственной делегации, возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном. Как передает корреспондент «Арменпресс», на второй день визита запланирован ряд других встреч.

Никол Пашинян встретится с членами Бизнес совета Катара, затем отправится в Диван Отца эмира Хамада бин Халифа Аль Тани.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян встретится с министром общественного здравоохранения Катара Ханан бинт Мухаммад аль-Куари, министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян с министром высшего образования Катара Бусейной бинт Али Аль-Забр Аль-Нуэйми.

Премьер-министр также посетит Национальную библиотеку Катара, где состоится церемония открытия выставки «Арабские сообщения из Армении. Наследие для культурного диалога».

Глава государства осмотрит Национальную библиотеку и экспонаты выставки, встретится с президентом библиотеки государственным министром Хамадом бин Абдулазизом Аль-Кавари. Он посетит и Национальный музей Катара, ознакомится с культурой Катара.