Самый актуальный и важный вопрос между Арменией и Азербайджаном - вопрос Нагорного Карабаха: Никол Пашинян

Трехстороннее заявление, подписанное Арменией, Россией и Азербайджаном в ноябре 2020 года, в то время было шагом, направленным на прекращение насилия в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Катаре, в интервью, данном телеканалу «Аль-Джазира».

«Должен отметить, что это заявление не затрагивает нагорно-карабахского вопроса, тогда как нагорно-карабахский конфликт должен быть затронут. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем вернутся и к вопросу Нагорного Карабаха», - сказал премьер-министр Пашинян.

Он отметил, что Армения имеет ряд площадок для общения с Азербайджаном. «Недавно мы создали демаркационную комиссию между Арменией и Азербайджаном. Очень важно, чтобы эта работа была продолжена. Была лишь одна встреча, но мы уже договорились, что вторая встреча состоится в столице России Москве, а третья - в Брюсселе. Надеемся, что при содействии наших международных партнеров, конечно же, и в результате непосредственной работы нам удастся провести делимитацию наших границ», - сказал премьер-министр.

Касаясь вопроса, какова будет позиция армянской стороны, если комиссия решит, что вся территория Нагорного Карабаха должна перейти Азербайджану, Пашинян ответил: «Демаркационная комиссия не имеет никакого отношения к нагорно-карабахскому конфликту, потому что, как я уже сказал, у нас есть различные форматы связи с Азербайджаном. Один из них касается демаркационных работ. Вопрос безопасности границы также очень важен, он входит в мандат этой комиссии, мы должны поддерживать стабильность и безопасность на всей границе. Второй вопрос - это нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. Имеется еще одна платформа общения, связанная с открытием региональных, транспортных и экономических коммуникаций. Но, конечно же, самым актуальным и важным вопросом между Арменией и Азербайджаном, также и с точки зрения регионального мира, является вопрос Нагорного Карабаха».

Пашинян подчеркнул важность роли России как гаранта положений трехстороннего заявления, отметив, что РФ является стратегическим партнером и союзником Армении, но очень близка и с Азербайджаном.