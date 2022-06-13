Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июнь 2022

Председатель Национального собрания Республики Арцах выехал во Францию

Председатель Национального собрания Республики Арцах выехал во Францию

Глава Парламента Арцаха Артур Товмасян 13 июня в Париже встретился с постоянным представителем Республики Арцах во Франции Ованнесом Геворгяном и с корпусом представительства.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Арцаха, в ходе встречи обсуждалось  содействие, оказанное французскими политиками и органами местного самоуправления в ходе 44-дневной войны 2020 года, и необходимость его продолжения.

Председатель НС Арцаха особо подчеркнул значение резолюций, принятых сразу после войны Сенатом Франции и Национальным собранием о признании Республики Арцах.

 Артур Товмасян высоко оценил работу постоянного представительства Республики Арцах во Франции.

Председатель НС Арцаха встретится с представителями армянской общины Франции и политических кругов Франции. О встречах по возвращении в Арцах будет предоставлена дополнительная информация.


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