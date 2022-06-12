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Президент Хачатурян направил поздравительное послание президенту России Путину по случаю Дня России  

Президент Хачатурян направил поздравительное послание президенту России Путину по случаю Дня России  

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России.

В послании президента Хачатуряна, в частности, говорится: «Этот знаменательный день, символизирующий многовековые традиции, силу и дух Российского государства, объединяет всех россиян, которые помнят прошлое своей Родины и верят в ее будущее.

В этом году Армения и Россия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Армяно-российское стратегическое партнерство – реальный пример укрепления многовековой дружбы, доверия, сохранения добрых традиций взаимопомощи.

Убежден, что совместными усилиями мы продолжим развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям — на благо наших народов, во имя мира и безопасности на Южном Кавказе».


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