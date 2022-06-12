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Вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Республики Арцах. МИД

Вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Республики Арцах. МИД

Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление в связи с 30-летием оккупации Шаумянского района Арцаха, отмечая, что вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Республики Арцах.

 Как передает Арменпресс, в заявлении Министерства иностранных дел Республики Арцах говорится:

«30 лет назад, 12 июня 1992 г., вооруженные силы Азербайджана оккупировали Шаумянский район Республики Арцах.

Этот древний регион Арцаха, который играл важную роль в истории армянской государственности и национально-освободительной борьбы и являлся одним из субъектов, образовавших Нагорно-Карабахскую Республику, был захвачен противником, а местное население было подвергнуто геноцидальным действиям врага. В результате агрессии мы понесли существенные потери.

Вследствие оккупации Шаумянского района большая часть населения была вынуждена покинуть историческую родину и найти прибежище за границей.

Боль от потери родины не утихла в сердцах шаумянцев, арцахцев и всего армянского народа. Мы никогда не смиримся с потерей Шаумянского района. Вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Республики Арцах.

Шаумян был, есть и всегда останется неотъемлемой частью Арцаха».


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