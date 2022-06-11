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Указом президента Республики Армения назначены послы в Латвии, Лихтенштейне и Северной Македонии

Указом президента Республики Армения назначены послы в Латвии, Лихтенштейне и Северной Македонии

Указом президента Республики Армения Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Литовской Республике Ованес Игитян по совместительству  назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Латвийской Республике (резиденция в Вильнюсе).

Как передает Арменпресс,  Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Федеративной Республике Германии Виктор Енгибарян по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Княжестве Лихтенштейн (резиденция в Берлине).

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Республике Болгария Армен Едигарян по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Республике Северная Македония (резиденция в Софии).


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