Иран и Венесуэла подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 20 лет
14:50, 11 Июнь 2022
Тегеран и Каракас заключили соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,об этом 11 июня сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.
Подписание документа прошло в Тегеране в присутствии президентов Ирана Эбрахима Раиси и Венесуэлы - Николаса Мадуро. Соглашение предусматривает сотрудничество в политической, культурной, нефтяной, нефтехимической и туристической сферах.
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