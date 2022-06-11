Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь 2022

Иран и Венесуэла подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 20 лет

Иран и Венесуэла подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 20 лет

Тегеран и Каракас заключили соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,об этом 11 июня сообщила  телерадиовещательная корпорация IRIB.

Подписание документа прошло в Тегеране в присутствии президентов Ирана Эбрахима Раиси и Венесуэлы - Николаса Мадуро. Соглашение предусматривает сотрудничество в политической, культурной, нефтяной, нефтехимической и туристической сферах.


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