Иран и Венесуэла подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 20 лет

Тегеран и Каракас заключили соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,об этом 11 июня сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

Подписание документа прошло в Тегеране в присутствии президентов Ирана Эбрахима Раиси и Венесуэлы - Николаса Мадуро. Соглашение предусматривает сотрудничество в политической, культурной, нефтяной, нефтехимической и туристической сферах.