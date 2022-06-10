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17 ИТ-компаний Армении примут участие в крупном технологическом мероприятии VivaTech в Париже

17 ИТ-компаний Армении примут участие в крупном технологическом мероприятии VivaTech в Париже

При содействии Министерства высокотехнологичной промышленности РА 17 армянских ИТ-компаний примут участие в крупнейшем технологическом мероприятии Европы - международной выставке VivaTech, которая пройдет в Париже с 15 по 18 июня.

Как передает «Арменпресс», Министерство высокотехнологичной промышленности РА сообщает, что в рамках совместного павильона «Армения» будут представлены 9 компаний технологической сферы и 8 армянских стартапов с большим потенциалом. Они примут участие в мероприятии, имея возможность привлечь внимание крупных представителей технологического мира и достичь перспективных договоренностей.


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