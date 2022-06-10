Оппозиция проводит акцию протеста на проспекте Баграмяна

Члены движения «Сопротивление» и их сторонники, собравшись на площади Франции, двинулись к проспекту Баграмяна.

Как передает «Арменпресс», у резиденции президента РА полицейские устроили живую стенку, за которую демонстрантам не разрешается заходить.

В резиденции президента РА состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Член АРФД Гегам Манукян в своем выступлении отметил, что власти не имеют права вести переговоры от имени народа, поскольку на это они не имеют мандата.