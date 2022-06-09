В правительстве обсуждены вопросы развития вузовской системы и формирования академической среды

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы развития вузовской системы и формирования академической среды.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что развитие вузовского образования имеет для правительства стратегическое значение, и подчеркнул необходимость соответствия вузов международным стандартам и важность обеспечения качественного образования.

В ходе совещания был затронут ряд вопросов, связанных с решением существующих в сфере проблем, модернизацией вузов, возможностями создания академического городка. Руководителями заинтересованных ведомств были представлены различные замечания и предложения.

Была подчеркнута важность изучения международного опыта и сотрудничества с профессиональными зарубежными кругами.

Премьер-министр Пашинян отметил, что необходимо иметь четкое видение развития вузовской системы и поручил ответственным лицам разработать соответствующую концепцию и дорожную карту реализации мероприятий, в которую будет включена программа создания академического городка.