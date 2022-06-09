Константинопольской патриарх ААЦ провел встречу с главой МИД Турции

Константинопольской патриарх Армянской Апостольской церкви Саак Машалян 9 июня посетил МИД Турции по приглашению министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице Константинопольского патриархата в Facebook.

В ходе встречи Чавушоглу поинтересовался общинными выборами и сообщил, что разработка устава достигла финальной стадии, и выразил надежду, что он будет опубликован в ближайшее время.

В ходе встречи Чавушоглу был проинформирован, что планируются мероприятия по случаю 850-летия Нерсеса Шнорали.

В ходе встречи Чавушоглу пообещал посетить Патриархию, если будет в Стамбуле.