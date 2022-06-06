В Армении открылся специализированный салон электромобилей «Тесла»

Желанные, умные, современные управляемые одним монитором автомобили уже представлены в Ереване. Открылся салон электромобилей «Tesla Energy». Здесь собраны все модели всемирно известных электромобилей «Тесла».

Эксклюзивным партнером «Tesla Energy» является компания ACBA Leasing, посредством которой можно будет купить электромобили «Тесла» на выгодных условиях.

Благодаря ACBA Leasing, физические лица могут внести лишь 10% первоначальный взнос и приобрести электромобиль, остальные выплаты произвести в течение 7 лет. В случае оплаты в драмах годовая процентная ставка для физических лиц начинается от 11,5%.

Лизинг юридических лиц предоставляется в драмах РА, долларах США и евро. В случае оплаты в евро годовая процентная ставка начинается с 2%.

В целях развития инновационных «зеленых» технологий в Армении, ACBA Leasing несколько лет назад учредила суббренд «Зеленый лизинг», одним из направлений которого является финансирование электромобилей. Сегодня с организацией «Tesla Energy» стартует акция по финансированию электромобилей на исключительных условиях. В последние годы ACBA Leasing проделала беспрецедентную работу по распространению электромобилей в Армении, за это время посредством ACBA Leasing профинансированы сотни электромобилей», - сказал генеральный директор ACBA Leasing Агаси Гаспарян.

ACBA Leasing продолжает способствовать формированию и развитию культуры использования электромобилей в Армении. Будущее за зелеными технологиями.

ACBA Leasing контролируется Центральным банком Армении.