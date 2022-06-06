Министр иностранных дел Армении о работе на международных площадках по вопросу возвращения пленных

Вопрос о возвращении незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских пленных в прошлом году поднимался на различных международных площадках, и различные международные организации и структуры выступали с заявлениями, призывающими к возвращению пленных. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС рассказал министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян при обсуждении годового отчета об исполнении государственного бюджета, представляющего деятельность Министерства иностранных дел в 2021 году

«Продолжались работы по освобождению армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане, представлению проблемы высокопоставленным международным чиновникам, главам государств, советникам, организациям и экспертам, занимающимся защитой прав человека, с применением соответствующих процедур ООН, СЕ, ОБСЕ. Вопрос возвращения пленных поднимался на встречах в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, был затронут в заявлениях сопредседателей, в том числе в распространенном от имени стран-сопредседателей заявлении от 7 декабря» - сказал Мирзоян.

Документы по вопросу о пленных были распространены в международных организациях в Нью-Йорке, Женеве, Страсбурге, Вене и Брюсселе. Министр иностранных дел заверил, что постоянные представители Республики Армения всегда поднимали этот вопрос, и поднимают его в форматах всех встреч, совещаний, мероприятий. В результате специальный докладчик ООН по вопросам пыток, председатель рабочей группы ООН по вопросам насильственного исчезновения и специальные докладчики по вопросам ускоренных внесудебных казней выступили с докладом «Нагорный Карабах. Все пленные должны быть освобождены».

По словам министра, вопрос о необходимости возвращения армянских пленников в ЕС поднимали председатель Еврокомиссии, спикер службы внешних связей ЕС и более 100 депутатов Европарламента. В ходе январской сессии ПАСЕ вопрос о возвращении военнопленных был включен в резолюцию о мониторинговых процессах Ассамблеи, призывающую к немедленному обмену военнопленными. Мониторинговый комитет ПАСЕ опубликовал заявление, в котором, ссылаясь на формулировки ЕСПЧ относительно армянских военнопленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном, призвал Азербайджан вернуть их на родину.

Арарат Мирзоян также напомнил, что по итогам визита в Армению и в Нагорный Карабах правозащитная организация «Human rights watch» опубликовала отчет, в котором содержались утверждения о пытках армянских пленных, охарактеризовав их как военное преступление. Правозащитная организация «Freedom House» также обратилась к вопросу возвращения армянских пленных. 20 мая Европарламент 607 голосами принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению и возвращению армянских пленных.