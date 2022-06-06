Большинство государств ОБСЕ подчеркнули необходимость урегулирования конфликта Карабаха в формате МГ ОБСЕ: Мирзоян

На Министерской конференции ОБСЕ, состоявшейся в Стокгольме в прошлом году, необходимость урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ была подчеркнута большинством государств-участников ОБСЕ, также и высокопоставленными представителями ряда международных организаций. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян при обсуждении годового отчета об исполнении государственного бюджета, представляющего деятельность Министерства иностранных дел в 2021 году.

«В 2021 году МИД работал над реализацией основных направлений внешней политики РА, программы правительства, продвижением реформ, разработкой повестки, укреплением сотрудничества с международными партнерами, защитой государственных интересов Республики Армения, укреплением суверенитета, восстановлением территориальной целостности и урегулированием нагорно-карабахский конфликта, обеспечением прав человека и безопасности, преодолением гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной. Безусловно, важнейшим приоритетом внешней политики Армении является обеспечение безопасности Армении и Арцаха, политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - представил Арарат Мирзоян. Он представил и все встречи министра иностранных дел и других должностных лиц, без исключения, и их содержание.

Он заверил, что с точки зрения формата обсуждений размер сопредседателей Минской группы ОБСЕ для армянской стороны имеет особое значение. После почти годичного перерыва, исходя из позиций заинтересованных государств и совместной работы с армянской стороной, в сентябре 2021 года в Нью-Йорке, затем в ноябре в Париже состоялись встречи министров иностранных дел РА и Азербайджана с участием сопредседателей МГ ОБСЕ. В ходе встреч армянская сторона подчеркнула свою позицию по полному восстановлению процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта посредством сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Была подтверждена необходимость деэскалации в приграничной зоне, урегулирования гуманитарных вопросов, а также недопустимости провокаций и антиармянской риторики.

До второй парижской встречи в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, состоявшейся в Париже, министры иностранных дел Армении и Азербайджана в октябре встретились в Минске при посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Очередная встреча сопредседателей Минской группы должна была состояться 1-3 декабря в Стокгольме в рамках ежегодной министерской ассамблеи ОБСЕ, но азербайджанская сторона отменила пятистороннюю встречу за несколько часов до встречи.

«Перед пятисторонней встречей в ходе отдельных встреч сопредседатели представили сторонам четкую переговорную повестку. Примечательно, что за несколько дней до этого на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене сопредседатели вновь четко заявили о своем мандате. И эти факторы, наряду с общим отношением Азербайджана к мандату сопредседателей, на наш взгляд, и стали основными причинами отмены стокгольмской встречи. Тем не менее, на ежегодной Министерской конференции ОБСЕ в Стокгольме необходимость урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ была четко подчеркнута большинством государств-участников ОБСЕ, а также высокопоставленными представителями ряда международных организаций», - отметил Арарат Мирзоян.