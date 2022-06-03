Мы должны показать грамотную командную игру против Ирландии: тренер сборной Армении

В преддверии матча Армения - Ирландия состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера национальной сборной Армении Хоакина Капарроса и капитана команды Вараздата Арояна. Как сообщает Арменпресс, по словам Капарроса, игроки сборной перед игрой с Ирландией мотивированы.

«Игроки стали более уверенными в себе, когда нас перевели из группы C в группу B. Мы понимаем сложность этой группы. Мы верим в свою силу. Постараемся показать хорошую игру в предстоящем матче. Мы показываем футбол высокого уровня», — сказал специалист.

По словам Капарроса, сборная Армении мотивирована тем, что игроки преданы своей стране и возлагают большие надежды на игру с Ирландией.

«Ирландская сборная хороша. У них есть игроки, которые играют в клубах Премьер-лиги. Мы уважаем их, но и у нас есть свои футбольные достоинства. Мы должны показать грамотную командную игру против Ирландии. Для нас роскошь играть в подгруппе B. Что касается энтузиазма, то мы никому не уступаем», — сказал он.

Испанский специалист также рассказал о своей возможной отставке, подчеркнув, что футбольный мир Испании с уважением относится к подписанному контракту, и он не уйдет до окончания срока действия контракта.

Матч Армения-Ирландия состоится 4 июня в 17:00 в Ереване.