Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России

Совет ЕС в пятницу утвердил шестой пакет антироссийских санкций, которые затрагивают экономический сектор, а также физлиц из России и Белоруссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сегодня Совет принял решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, нацеленных на Россию и Белоруссию", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

В рамках этих санкций ЕС введет запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

В заявлении Совета ЕС подтверждается, что для отдельных стран союза предусмотрены временные исключения. Как сообщалось, ряд государств, в частности Венгрия, получат возможность продолжать какое-то время импортировать сырье по трубопроводу "Дружба". Болгарии разрешают на время продолжить ввозить нефть из России по морю, а Хорватия сохранит возможность импортировать некоторые нефтепродукты.

Кроме того, санкции предполагают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков - Сбербанка, "Московского кредитного банка" и Россельхозбанка. Помимо них, из системы исключат Белорусский банк развития и реконструкции.

В документе подчеркивается, что ЕС также расширит экспортные ограничения на перечень товаров и технологий, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России". Они включают 80 видов химикатов, "которые могут быть использованы для производства химического оружия".

Кроме того, ЕС введет запрет на предоставление России бухгалтерских, консультативных услуг и услуг по связям с общественностью. Под запрет попадут и облачные сервисы.

В санкционные списки Евросоюза включат ряд физических и юридических лиц. Среди них - предприниматели и члены их семей, представители российских властей, а также оборонные предприятия и одна финансовая организация.