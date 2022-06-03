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Минобороны Армении опровергает заявление Министерства обороны Азербайджана  о стрельбе по азербайджанским позициям

Минобороны Армении опровергает заявление Министерства обороны Азербайджана  о стрельбе по азербайджанским позициям

Распространенное Министерством обороны Азербайджана заявление, что вечером 2 июня подразделения Вооруженных сил Республики Армения вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов разного калибра по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией. Как передает «Арменпресс», это сообщение распространило Министерство обороны Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.


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