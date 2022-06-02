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АБР готов расширить рамки реализуемых с Арменией программ: президент Армении принял вице-президента АБР

АБР готов расширить рамки реализуемых с Арменией программ: президент Армении принял вице-президента АБР

Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня принял вице-президента Азиатского банка развития Шихина Чена.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Ваагн Хачатурян отметил, что Азиатский банк развития является одним из ключевых партнеров Армении и с 2005 года внес весомый вклад в реализацию реформ в сферах социально-экономического развития, инфраструктурных программ, образования, здравоохранения и высоких технологий в нашей стране.

Президент отметил, что поддержка Азиатского банка развития высоко ценится не только правительством Армении, но и гражданами.

Вице-президент Азиатского банка развития Шихин Чен отметил, что Армения является надежным партнером, и АБР готов расширить рамки реализуемых с Арменией программ.


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