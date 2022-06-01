Официальная Москва распространила заявление о визите Сергея Лаврова в Турцию

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на российские СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление в связи с предстоящим визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию.

«Встречи министра действительно запланированы, и он сам об этом расскажет», - отметил Песков, касаясь заявления представителя президента Турции Ибрагима Калына, что визит Лаврова ожидается 8 июня, и что в ходе визита будет обсуждаться вопрос транспортировки зерна из Украины и выделение зон безопасности для транспортировки.

Вопросы по поводу визита Песков перенаправил к МИД-у РФ.