Министр экономики РА встретится в Ларсе с российскими коллегами и обсудит вопрос увеличения пропускной способности КПП
Министр экономики РА Ваан Керобян уверяет, что они ведут ежедневную работу со своими российскими коллегами, чтобы как можно скорее решить проблему очередей грузовых автомашин на КПП «Ларс». Министр 11 июня в Ларсе встретится с российским коллегой и они попытаются понять возможности увеличения пропускной способности КПП.
Как сообщает «Арменпресс», об этом Керобян сказал на брифинге с журналистами в Национальном собрании.
Министр сказал, что ситуация на КПП «Верхний Ларс» очень их беспокоит и заверил, что вопросами, связанными с этим КПП, он и его коллеги занимаются по несколько часов в день, этими вопросами занимаются и КГД, и МИД. Армянские официальные лица находятся в ежедневном контакте со своими российскими коллегами.
«Все европейские направления, которые раньше проходили через Беларусь и Украину, теперь должны заходить в Россию через Турцию и Грузию. Очевидно, что, это очень сложный вопрос для экспортеров. Мы работаем по нескольким направлениям, чтобы облегчить это положение», - сказал Керобян.
К примеру, министр напомнил, что с 15 июня заработает паромное сообщение между Грузией и Россией, что позволит значительно разрядить напряженность. По его словам, правительство выделило на субсидию на следующие 6 месяцев около 2,5 млрд драмов.
Министр отметил, что, несмотря на эти трудности, рост экспорта из Армении в апреле составил 20%, причем увеличился экспорт в сфере неминеральных продуктов.Отвечая на вопрос о возможности прохождения грузов ЕАЭС отдельной очередью, Керобян сказал, что переговоры продолжаются, они видят некоторые положительные сдвиги в этом направлении, но пока не достигли окончательного положительного результата.
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