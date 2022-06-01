Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили возможности активизации сопредседательства МГ ОБСЕ

1 июня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, президент РФ поздравил премьер-министра Армении с Днем рождения и передал ему наилучшие пожелания.

Никол Пашинян поблагодарил президента РФ за телефонный звонок по случаю Дня рождения и подчеркнул, что он высоко ценит теплое, дружественное отношение президента РФ.

Собеседники обсудили и ряд вопросов двусторонней повестки Армения-Россия, были затронуты региональные проблемы, армяно-азербайджанская пограничная ситуация.

Президент РФ приветствовал первую встречу комиссий Армении и Азербайджана по демаркации и вопросам безопасности на границе и подтвердил готовность России содействовать процессу демаркации границы. Было подчеркнуто, что согласно договоренности, следующая встреча комиссий состоится в Москве.

Обсуждался и вопрос открытия региональных коммуникаций, была достигнута договоренность об активизации работы трехсторонней рабочей группы.

Премьер-министр Пашинян поделился с президентом РФ впечатлениями от последней брюссельской встречи и выразил обеспокоенность по поводу комментариев, которые не имеют ничего общего с сутью обсуждения.

В соответствии с положениями совместного заявления премьер-министра РА и президента РФ от 19 апреля собеседники обсудили также вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахской проблемы, в частности, возможность активизации работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ.