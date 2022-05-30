Глава МИД Франции сообщила, что Париж усилит поставки вооружений Киеву

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила в ходе своего визита на Украину, что Париж усилит поставки вооружений Киеву.

"Наша военная поддержка (Киеву - ред.) продолжится и будет усилена", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказала Колонна на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, говоря о поставках Парижем вооружений Киеву.

В понедельник министр иностранных дел Франции направилась с первой рабочей поездкой в Киев, в ходе которой у нее были запланированы встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским. Сообщалось, что она также посетит город Буча и передаст украинским властям направленную Парижем технику гражданской безопасности (пожарные машины и машины скорой помощи).

В апреле французский президент Эммануэль Макрон сообщал, что Франция начала поставлять Киеву артиллерийские установки Сesar.

С начала военных действий Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов евро, 615 тонн медицинского и гуманитарного оборудования, а также военное снаряжение и вооружение на сумму более 100 миллионов евро.