Оппозиционеры у 3-го корпуса Дома правительства: депутаты хотят войти в здание

Участники движения «Сопротивление» утром 30 мая начав марш с площади Франции, прошлись по улицам столицы.

Как передает «Арменпресс», в данный момент участники марша находятся у 3-го корпуса Дома правительства.

До начала шествия член АРФ Дашнакцутюн, член парламентской фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что они попытаются в различных государственных ведомствах выяснить их позицию по заявлению, которое они включили в повестку внеочередного заседания НС, созываемого 3 июня.

Заявление содержит следующие пункты:

- Армения поддерживает полную реализацию права народа Арцаха на самоопределение;

- Арцах никогда не будет в составе Азербайджана;

- Между Республикой Армения и Республикой Арцах должна быть надежная сухопутная связь. Арцах не будет анклавом.

- Республика Армения является гарантом реализации права народа Арцаха на безопасность и самоопределение.

- Делимитационные и демаркационные работы должны проводиться при условии вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения;

- В результате делимитационных и демаркационных работ ислючается нарушение целостности Республики Армения;

- В процессе нормализации армяно-турецких отношений исключается любое соглашение, которое поставило бы под вопрос признания Геноцида армян;

- Разблокирование дорог между Азербайджаном и Турцией не может происходить по коридорной логике.

Ишхан Сагателян возле третьего корпуса правительства объявил, что депутаты двух оппозиционных парламентских фракций зайдут в здание министерства и встретятся с министрами, чтобы понять, они за или против опубликованного ими документа. Сагателян призвал полицию обеспечить проход депутатов к зданию министерства.

Депутаты уточнили, что собираются посетить руководителей всех министерств третьего корпуса, представителей полиции, однако отметили, что должны уточнить, готовы ли министры их принять, после чего обеспечат вход депутатов.

Депутат Парламента от фракции «Айастан» Агнесса Хамоян призвала полицию пропустить их в здание. Она настаивала на беспрепятственном доступе депутатов в здание.

Между полицией и протестующими начались столкновения. Полиции удалось урегулировать ситуацию.