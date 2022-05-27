Армения и Китай будут сотрудничать в сфере дистанционного зондирования

Между Комитетом по науке министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Национальной академией наук Республики Армения и Центром спутникового зондирования Земли министерства природных ресурсов Китайской Народной Республики подписан Меморандум о взаимопонимании «О сотрудничестве в области применения спутниковой съемки». Как сообщает Арменпресс, документ подписали председатель Комитета по науке Саркис Айоцян, генеральный директор китайского Центра Ван Кван и президент НАН Армении Ашот Сагян.

Целью меморандума является развитие армяно-китайского научного сотрудничества в области применения данных и технологий спутникового дистанционного зондирования Земли.

В рамках сотрудничества китайская сторона безвозмездно предоставит армянской стороне данные, полученные в результате спутникового дистанционного зондирования природных ресурсов Армении. Армянские и китайские специалисты будут работать вместе в следующих областях: разработка данных дистанционного зондирования высокого разрешения, совместные измерения и тестирование продукции, создание геопространственных информационных продуктов масштаба 1:25 000 и 1:50 000 на основе спутниковых снимков природных ресурсов Армении и т.д.