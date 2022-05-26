Температура воздуха в Армении повысится на 10-12 градусов

В Ереване днем 26-го мая, с 27 по 30 мая в Ереване ожидается погода без осадков, после полудня 31-го-кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-18 м/с.

Как сообщает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха постепенно повысится на 10-12 градусов.

Днем 26-го мая, 27-го, 28-го, 29-го, ночью 30-го и 31-го мая осадков не будет. Во второй половине 29-го, 30-го и 31-го в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

В Арцахе сегодня и завтра осадков не ожидается.