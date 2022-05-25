Никол Пашинян считает внутриполитические события демократической ситуацией

Часть оппозиции обвиняет власть в репрессиях и диктаторских практиках, а другая часть общества - в слабости властей. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Цовинар Варданян.

«Если рассматривать дискурс по такой логике, то на самом деле есть две вещи: часть оппозиции обвиняет нас в репрессиях, диктаторских практиках, а другая часть общества обвиняет нас в слабости. Если смешаем эти две формулировки, то, наверное, получим правильную смесь, и станет ясно, что мы находимся сегодня в демократической ситуации.

При этом по демократическим правилам совсем не нормально, чтобы дороги для людей были закрыты на протяжении месяцев, но логика нашего подхода заключается в том, что, поскольку обсуждаются очень чувствительные и эмоциональные темы, мы не хотим вдруг создать впечатление, что есть заговор и власти оказывают давление, чтобы скрыть этот заговор. И в этом суть демократии.

Если есть опасение, то пусть эти опасения будут озвучены. Но я еще раз говорю, что другой вопрос, в каких логических пределах это должно происходить. У нас и здесь нет никаких опасений», — сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что экономические показатели Армении свидетельствуют о том, что протесты оппозиции стали никого не интересовать.