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СМИ: в центральной части Ирана разбился истребитель

СМИ: в центральной части Ирана разбился истребитель

Иранский истребитель F-16 разбился на востоке центральной иранской провинции Исфахан. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство IRNA.

По его информации, оба пилота погибли. Самолет выполнял учебный полет.

Причины инцидента выясняются.


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