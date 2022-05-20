СМИ: Япония потратит $157 млрд в течение 10 лет на сокращение выбросов углекислоты

Правительство Японии приняло решение в течение предстоящих 10 лет потратить 20 трлн иен (почти $157 млрд по текущему курсу) на построение в стране экономики, не выбрасывающей углекислый газ в атмосферу. Эти средства, в частности, будут потрачены на субсидии частным компаниям, активно включившимся в такие программы, сообщила в пятницу газета The Asahi со ссылкой на официальные источники.

По их данным, о решении выделить 20 трлн иен сообщил лично премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в четверг в своей резиденции с группой экспертов, разрабатывающих для правительства программу перевода экономики на чистую энергетику,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На этом совещании премьер подтвердил, что выполнение программы полного прекращения промышленных выбросов углекислого газа в атмосферу потребует от правительства и частного бизнеса страны ассигнований в размере не менее 150 трлн иен (около $1,2 трлн) в течение предстоящих 10 лет.

Министерство экономики, торговли и промышленности сейчас готовит обширную программу в сфере энергетического перевооружения экономики страны путем сокращения зависимости от использования минерального топлива. В частности, предполагается путем в том числе правительственных субсидий все больше заменять нефть, природный газ и уголь водородом и аммиаком, которые при сжигании не дают выбросов углекислого газа. Свести к нулю промышленные и автомобильные выбросы углекислого газа в атмосферу в Японии предполагается к 2050 году.