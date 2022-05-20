Тихоокеанский флот РФ до конца года получит две атомные подлодки

Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России в 2022 году будет усилен двумя атомными подводными лодками (АПЛ), сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц.

"Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и первую атомную подлодку проекта "Ясень-М" "Новосибирск", - сказал военачальник в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Олег" оснащён баллистическими ракетами "Булава". А многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" - крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Кроме того, в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит" Средне-Невского судостроительного завода. Пополнится в этом году Тихоокеанский флот и четвертым по счету кораблем проекта 20380 корветом "Резкий", построенным на Амурском судостроительном заводе. Сейчас корабль проходит швартовые испытания", - сказал Авакянц.