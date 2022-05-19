Politico: Байден не хочет поставлять РСЗО Киеву, опасаясь их применения по территории РФ

Администрация президента США Джо Байдена отказывается удовлетворить просьбу Киева и поставить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) ввиду опасений, что они будут применены Украиной для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на свои источники

По их словам, украинская сторона "на протяжении нескольких месяцев умоляла" США прислать РСЗО и теперь разочарована сложившейся ситуацией. Киев, по данным источников издания, "обеспокоен тем, что Белый дом воздерживается из-за опасений, что это оружие может быть использовано для нанесения ударов внутри России, тем самым расширяя и затягивая конфликт". В Киеве "определенно нарастает недовольство" новыми оговорками в отношении военной помощи, отмечает газета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

РСЗО, продолжает Politico, уже несколько месяцев находится на первом месте в списке запросов Украины. В администрации Байдена изданию сообщили, что две страны продолжают "активно обсуждать" поставки систем, но не все, что просит Киев, может быть быстро отправлено. "Мы должны принимать решения о том, какие системы вооружений обеспечивают наибольшую отдачу от вложенных средств", - пояснил источник. По его словам, за последние несколько недель, когда объем выделенных Конгрессом средств начал сокращаться, администрация решила, что "эффективнее и рациональнее отправить 90 [гаубиц] M777, потому что их можно направить больше", а также больше боеприпасов к ним, чем РСЗО той же стоимости.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. Он отметил, что Москва призывает спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности.