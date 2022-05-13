Президент Армении направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

Президент Армении Ваагн Хачатурян направил телеграмму соболезнования наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в связи с кончиной президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян своим патриотизмом и мудрым руководством предпринял последовательные шаги для процветания, устойчивого развития и укрепления страны.

В это трудное время разделяю скорбь Вашего Величества и дружественного народа Объединенных Арабских Эмиратов, желаю терпения и стойкости духа».