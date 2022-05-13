Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-05-22

ЕРЕВАН, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 мая, курс доллара США сократился на 4.19 драмa и составил 455.94 драм. Курс евро сократился на 6.56 драмa и составил 473.68 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 7.07 драм. Курс британского фунта сократился на 5.57 драмa и составил 556.29 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 467.89 драмa и составила 26928.97 драм. Цена серебра сократилась на 14.66 драмa и составила 307.62 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.