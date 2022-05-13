Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится морем НАТО

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, говоря о планах Швеции и Финляндии по НАТО, заявил, что Балтийское море становится морем альянса.

"Балтийское море становится морем НАТО", - заявил Ринкевичс в интервью газете Financial Times.

Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это очень четкое послание о том, что северная часть Европы - это территория НАТО. Со всех практических, политических точек зрения и с позиции безопасности было бы надежнее", - с таким комментарием изданию выступил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

В свою очередь глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс отметила, что вступление Финляндии в НАТО означает, что сам альянс будет "значительно усилен и в то же время укрепит безопасность на севере Европы и в регионе Балтийского моря".

Министры отметили, что и страны Балтии, и НАТО получат выгоду от сильной армии Финляндии и Швеции и финского парка американских самолетов.