США не будут поставлять Украине ядерное оружие

Администрация США не допускает возможности поставок на Украину ядерного оружия, об этом не может быть и речи. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия - об этом не может идти и речи", - сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.