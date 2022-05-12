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США не будут поставлять Украине ядерное оружие

США не будут поставлять Украине ядерное оружие

Администрация США не допускает возможности поставок на Украину ядерного оружия, об этом не может быть и речи. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия - об этом не может идти и речи", - сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.


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