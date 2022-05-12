В Арцахе будут ужесточены меры поддержания внутреннего порядка: Араик Арутюнян созвал заседание Совета безопасности

12 мая состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Арцах под председательством президента Араика Арутюняна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, в числе прочих вопросов повестки дня президент коснулся участившихся в последнее время нарушений общественного порядка, внутренней безопасности, в частности, рост числа преступлений из хулиганских побуждений и трагических происшествий вследствие вождения в нетрезвом состоянии, назвав их недопустимыми.

«Мы должны принять меры для поддержания внутреннего порядка и принять их сегодня. Если в полицейского стреляют за то, что он потребовал исполнения приказа от пьяного водителя, это означает, что выстрел был направлен против государства», - сказал он.

По словам Араика Арутюняна, если есть четкие внешние гарантии и механизмы в плане внешней безопасности, то за поддержание внутреннего порядка полностью отвечает власть. В данном контексте глава государства поручил сотрудникам правоохранительных органов разработать план проведения тщательных проверок с применением, в случае необходимости, всех мер юридической ответственности.

Президент вновь подчеркнул, что в Арцахе не должно быть привилегированных перед законом лиц, а высокопоставленные чиновники должны демонстрировать образцовую работу и этичное поведение.

«Нашим самым большим преимуществом должна быть внутренняя дисциплина страны. Если мы говорим о демографическом росте, социальных программах и программах развития, то мы должны быть последовательны в соблюдении законности и обеспечении внутренней безопасности населения», - сказал президент, поручив усилить борьбу с противоправной деятельностью.

На заседании обсуждались и вопросы, связанные с пересмотром жилищных выплат вынужденным переселенцам и с другими социальными программами. Араик Арутюнян подчеркнул, что их жизненные интересы и реальные проблемы должны учитываться в государственных программах, принимая решения в этом контексте.

Согласно повестке дня, особое внимание было уделено и вопросам, связанным с рядом внутренних и внешних вызовов.