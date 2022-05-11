Журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле скончалась от ранения, полученного в ходе перестрелки между израильскими силами безопасности и палестинцами на Западном берегу реки Иордан. Как передает Арменпресс, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Согласно их информации, 51-летняя журналистка, занимавшаяся освещением ближневосточного конфликта на протяжении нескольких десятилетий, получила ранение в голову утром в среду, ее доставили в больницу, где она скончалась.

Отмечается, что Абу Акле была в шлеме и бронежилете с надписью "Пресса". Еще один журналист ранен, он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинские власти сообщил, что в журналистку выстрелили израильские силы в районе города Дженин. Руководство телеканала и ее коллеги выразили соболезнования семье погибшей, отметив ее "профессионализм и стойкость".

В свою очередь пресс-секретарь Армии обороны Израиля, бригадный генерал Ран Кохав заявил израильской радиостанции "Кан", что не думает, что израильские силы застрелили Абу Акле.