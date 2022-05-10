Глава МИД ФРГ провела в Киеве встречу с Зеленским

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее фото опубликовало германское внешнеполитическое ведомство во вторник в Twitter.

"Украина может полагаться на нашу поддержку - не только в военном плане и не только сегодня", - заявила министр в ходе встречи.

Ранее она провела переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Бербок стала первым представителем правительства ФРГ, посетившим Украину после 24 февраля 2022 года.