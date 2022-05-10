Макрон обсудил с Орбаном вопрос нефтяного эмбарго против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого стороны обсудили вопрос введения эмбарго на нефть из РФ, против чего выступает Будапешт. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

"Ведутся переговоры на всех уровнях, чтобы достичь глобального соглашения по шестому пакету [санкций против РФ]", - приводит агентство слова сотрудника администрации французского лидера. Переговоры по вопросу санкций продолжатся с другими представителями стран ЕС, сказал он.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что Макрон во вторник планирует провести переговоры с премьером Венгрии, главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и другими лидерами ЕС по вопросу эмбарго на поставки нефти из РФ. По его словам, Франция ожидает, что "шестой пакет санкций будет согласован в ближайшие дни".

В четверг Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы к эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. В результате, как стало известно из дипломатических источников в Брюсселе, Еврокомиссия была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. Послы ЕС с 4 по 8 мая вели безуспешные переговоры, пытаясь достичь соглашения о параметрах шестого пакета санкций против России.

4 мая фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, ЕК выступает за запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Еврокомиссия также предложила через месяц с момента введения в действие шестого пакета санкций запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.

По информации источников, Еврокомиссия была вынуждена уже как минимум трижды смягчать свои предложения по запрету на поставки нефти из РФ. В частности, она допустила возможность для европейских судов перевозить российскую нефть, увеличить отсрочку по введению эмбарго, а также пошла на временные исключения еще для ряда стран ЕС, однако этого оказалось недостаточно.